Бенитес - о матче "Ливерпуль" - "Барселона": "Мой камбэк в Стамбуле был круче"

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес считает, что камбэк "Ливерпуля" под его руководством в финале Лиги Чемпионов сезона 2004/05 был лучше ответного полуфинального матча турнира между "красными" и "Барселоной" в минувший вторник.

"Мой камбэк был круче, это предельно ясно. Нет никаких шансов, что матч с "Барселоной" лучше. У нас было 45 минут, мы проигрывали 0:3 не на своём поле лучшей команде мира "Милану". Бесспорно "Ливерпуль" хорошо провёл матч с "Барселоной", но Стамбул - это совсем другое дело", - приводит слова Бенитеса The Telegraph.

Напомним, что "Ливерпуль" на "Энфилде" разгромил "Барселону" со счётом 4:0 после гостевого поражения 0:3.

Бенитес возглавлял "скаузеров" с 2004 по 2010 год. Сейчас он тренирует "Ньюкасл".

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