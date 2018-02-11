Бенитес обставляет Моуринью: "Ньюкасл" выгрызает победу у "Манчестер Юнайтед"

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги продолжилась противостоянием на фантастическом стадионе "Сент-Джеймс Парк", где местный "Ньюкасл" принимал "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уже давно потеряли все шансы побороться за чемпионский титул, но вторую строчку ребята Жозе Моуринью удерживают более, чем успешно, опережая "Тоттенхэм" на четыре очка, который располагается на текущей третьей позициии уже свой поединок в это уик-энд отыграл. "Сороки" же после побед "Суонси" и "Хаддерсфилда" к началу встречи опустились в зону вылета, а это значит, что важность каждого набранного пункта для "черно-белых" сложно переоценить.

Оба главных тренера выставили сильнейшие на данный момент стартовые составы. Разве что немного непривычно с первых минут было увидеть в рамке ворот новичка "Ньюкасла" голкипера сборной Словакии Мартина Дубравку, который две недели назад был взят в аренду у пражской "Спарты". У "Юнайтед" в стартовый протокол вернулись Эшли Янг, Поль Погба и Антони Мартиаль, которые предыдущий матч начинали, сидя на скамейке для запасных.

Очень воодушевленно начали встречу хозяева поля. Уже на пятой минуте пришлось вступать в игру Давиду Де Хеа, который в блестящем прыжке парировал дальний выстрел Джонджо Шелви. Стартовый запал "Ньюкасла" быстро сошел на нет, ближе к экватору первого тайма "Манчестер Юнайтед" завладел территориальным преимуществом. Стоит отметить, что обе команды достаточно плотно играли в обороне и мало позволяли друг другу в атаке. За первые 45-ть минут манкунианцы создали всего один опасный момент: Матич вывел Мартиаля на свидание с голкипером, но очную дуэль у Дубравки французу выиграть не удалось.

Первая половина встречи не обошлась и без спорно судейского решения. В одном из эпизодов Смоллинг откровенно врезал по ногам Гэйлу на линии штрафной площади, но рефери в действиях защитника "Юнайтед" ничего криминального не углядел. После перерыва градус противостояния только повысился. На 53-й минуте "красные дьяволы" повели в счете, но гол не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Спустя несколько минут просто обязан был забивать Санчес, но вместо того, чтобы сразу пробить по пустым воротам, чилиец замешкался и дождался Йедлина, который в подкате заблокировал этот удар.

За такое транжирство подопечные Бенитеса очень скоро наказали: Гэйл стянул на себя всех защитников и классно в одно касание сбросил под удар набегающему Ритчи, а шотландец без проблем расстрелял владения Давида Де Хеа. Спустя десять минут просто фантастический шанс восстановить паритет имели манкунианцы: Мартиаль дважды с пяти метров в угол ворот, но два раза мяч на линии заблокировал Гэйл.

Таким образом, в сложнейшем поединке Бенитес переигрывает Моуринью, "Ньюкасл" набирает три очка и выбирается из зоны вылета.

"Ньюкасл" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0

Голы: Ритчи, 65

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Ласселлс, Лежен, Дамметт, Диаме, Шелви, Ритчи, Кенеди (Атсу, 84), Перес (Хейден, 90+4), Гэйл (Хоселу, 80)

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Янг, Матич (Мактоминай, 77), Погба (Каррик, 66), Мартиаль, Лингард (Мата, 66), Санчес, Лукаку

Богдан Архипенко

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