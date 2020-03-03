Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес указал на выдуманные истории о его работе в королевском клубе.
"Слухи о том, что я пытался научить Роналду бить штрафные удары - это ложь. Никогда я таким не занимался. Мы всего раз обсуждали с ним этот вопрос на сборе в Австралии. Тогда я сказал ему, что мы проанализировали его штрафные во времена выступлений за "Манчестер Юнайтед". Но я никогда не говорил ему, как он должен пробивать.
Аналогичная история с Лукой Модричем - я никогда не говорил ему, что он не должен пасовать внешней стороной стопы. Я лишь обращал внимание, что когда нужно отдать простую передачу внутренней стороной, то он так и должен пасовать, потому что так будет проще партнёру. Как же легко распространять ложь", - цитирует Бенитеса Marca.
59-летний испанец возглавлял "Реал" с июня 2015 по январь 2016 года, после чего уступил тренерский пост Зинедину Зидану.
После "сливочных" Бенитес работал в "Ньюкасле", а прошлым летом он уехал в Китай, приняв "Далянь Ифан".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14