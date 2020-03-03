Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале"

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Бенитес опроверг фейки о своей работе в "Реале"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Рафаэль Бенитес указал на выдуманные истории о его работе в королевском клубе.

"Слухи о том, что я пытался научить Роналду бить штрафные удары - это ложь. Никогда я таким не занимался. Мы всего раз обсуждали с ним этот вопрос на сборе в Австралии. Тогда я сказал ему, что мы проанализировали его штрафные во времена выступлений за "Манчестер Юнайтед". Но я никогда не говорил ему, как он должен пробивать. 

Аналогичная история с Лукой Модричем - я никогда не говорил ему, что он не должен пасовать внешней стороной стопы. Я лишь обращал внимание, что когда нужно отдать простую передачу внутренней стороной, то он так и должен пасовать, потому что так будет проще партнёру. Как же легко распространять ложь", - цитирует Бенитеса Marca.

59-летний испанец возглавлял "Реал" с июня 2015 по январь 2016 года, после чего уступил тренерский пост Зинедину Зидану.

После "сливочных" Бенитес работал в "Ньюкасле", а прошлым летом он уехал в Китай, приняв "Далянь Ифан".

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