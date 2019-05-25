Бенитес отказал двум клубам
Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес решил остаться в английской команде, сообщает Chronicle.
По информации источника, у испанского специалиста были предложения от "Ромы" и "Марселя", однако он отказал обоим клубам.
Напомним, что контракт 59-летнего тренера с "сороками" истекает 30 июня. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения.
Бенитес возглавляет "Ньюкасл" с марта 2016 года. В текущем сезоне команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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|38
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|8
|Эвертон
|38
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|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|38
|50
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|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Бернли
|38
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|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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