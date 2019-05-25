Бенитес отказал двум клубам

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес решил остаться в английской команде, сообщает Chronicle.

По информации источника, у испанского специалиста были предложения от "Ромы" и "Марселя", однако он отказал обоим клубам.

Напомним, что контракт 59-летнего тренера с "сороками" истекает 30 июня. Стороны ведут переговоры о продлении соглашения.

Бенитес возглавляет "Ньюкасл" с марта 2016 года. В текущем сезоне команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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