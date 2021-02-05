Бенитес отказал "Марселю" ради возвращения в АПЛ

Известный испанский наставник Рафаэль Бенитес не захотел тренировать "Марсель", утверждает Marca.

По сведениям издания, 60-летний специалист отклонил предложение провансальцев сменить Андре Виллаш-Боаша.

Бенитес рассчитывает вернуться в АПЛ, где он ранее возглавлял "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл".

Последним клубом испанца был "Далянь Ифан", который он покинул 23 января.

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