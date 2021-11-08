Бенитес отреагировал на трансферные слухи о Головине в "Эвертоне"

Теги александр головинмонакоэвертонрафаэль бенитес

Бенитес отреагировал на трансферные слухи о Головине в "Эвертоне"

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес не подтвердил, но и не опроверг интерес своего клуба к полузащитнику "Монако" Александру Головину.

"Если вы спросите меня за неделю до начала зимнего трансферного окна, возможно, я смогу что-то сказать, но ещё слишком рано говорить об этом", - цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость российского хавбека оценивается в 28 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Головина рассказал о состоянии игрока перед матчами сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"

Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов