Бенитес отреагировал на трансферные слухи о Головине в "Эвертоне"

Фото инстаграм Александра Головина

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес не подтвердил, но и не опроверг интерес своего клуба к полузащитнику "Монако" Александру Головину.

"Если вы спросите меня за неделю до начала зимнего трансферного окна, возможно, я смогу что-то сказать, но ещё слишком рано говорить об этом", - цитирует Бенитеса Liverpool Echo.

В текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость российского хавбека оценивается в 28 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Головина рассказал о состоянии игрока перед матчами сборной России. | http://soccernews.ru