Бенитес отреагировал на возможное назначение в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Рафаэля Бенитеса/Автор неизвестен

Главный тренер ливерпульского "Эвертона" Рафаэль Бенитес заявил, что он не планирует возглавить "Ньюкасл".

"Я счастлив в "Эвертоне", поэтому хочу остаться. Я сдержу свое слово и продолжу работать здесь", — приводит слова Бенитеса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что некоторое время назад "Ньюкасл" купили богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии, состояние которых в 14 раз превосходит состояние владельцев "Манчестер Сити".

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