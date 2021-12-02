Бенитес ответил на вопрос о возможном увольнении из "Эвертона"

Теги эвертонрафаэль бенитес

Бенитес ответил на вопрос о возможном увольнении из "Эвертона"

Фото твиттер "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Рафаэль Бенитес признался, что его не беспокоят слухи об отставке с занимаемого поста.

"Я профессионал с большим опытом, поэтому меня такие разговоры не беспокоят. Вижу, что команда полностью выкладывается. Игроки демонстрируют хорошую самоотдачу. Мы должны всё проанализировать и после этого принять правильные решения", - цитирует испанца The Guardian.

61-летний Бенитес возглавил "Эвертон" в конце июня, заключив с клубом трёхлетний контракт.

"Ириски" идут в таблице АПЛ на 14-м месте, набрав 15 очков в 14 турах.

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