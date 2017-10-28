Бенитес: "Пока мы не должны быть чересчур счастливыми"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес считает, что его команде не нужно радоваться раньше времени.

Напомним, что на данный момент "сороки" идут на седьмой строчке АПЛ.

"У нас были некоторые игры, в которых, возможно, мы заслуживали большего. Это, может быть, даже к лучшему, но нам нужно подождать до января, чтобы увидеть потенциал команды.

К январю мы сыграем со всеми топ-клубами, и пищи для размышлений будет больше. Нам нужно немного подождать, пока мы не должны быть чересчур счастливыми, радоваться рано", - сказал он.

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