Бенитес покинул "Ньюкасл"
"Ньюкасл" объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны не договорились о продлении контракта, который истекает 30 июня. Таким образом, английский клуб начнет поиски нового тренера.
56-летний Бенитес возглавил "Ньюкасл" в 2016 году. В первом сезоне клуб под его руководством вылетел в Чемпионшип, но через год вернулся в Премьер-лигу. В минувшем сезоне "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте в турнирной таблице.
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|О
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|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
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|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16