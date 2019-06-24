Бенитес покинул "Ньюкасл"

5 Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес покинул "Ньюкасл"

"Ньюкасл" объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны не договорились о продлении контракта, который истекает 30 июня. Таким образом, английский клуб начнет поиски нового тренера.

56-летний Бенитес возглавил "Ньюкасл" в 2016 году. В первом сезоне клуб под его руководством вылетел в Чемпионшип, но через год вернулся в Премьер-лигу. В минувшем сезоне "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте в турнирной таблице. 

Не пропустите: СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Arsenal Fan
Arsenal Fan

Шейх уже купил Ньюкасл?

Ответить
Arsenal Fan
Arsenal Fan

Инфа была, что собрался там кто то купить и Маур заявил мол готов возглавить Ньюкасл.

Ответить
Крош
Крош

Выиграет ЛЧ раньше чем Сити ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Arsenal Fan
Arsenal Fan

В первом же сезоне)))

Ответить
Крош
Крош

Интересно...

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

"Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов