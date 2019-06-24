Бенитес покинул "Ньюкасл"

"Ньюкасл" объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны не договорились о продлении контракта, который истекает 30 июня. Таким образом, английский клуб начнет поиски нового тренера.

56-летний Бенитес возглавил "Ньюкасл" в 2016 году. В первом сезоне клуб под его руководством вылетел в Чемпионшип, но через год вернулся в Премьер-лигу. В минувшем сезоне "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте в турнирной таблице.

Не пропустите: СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда. | http://soccernews.ru