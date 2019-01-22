Бенитес поставил жесткое условие перед "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес готов покинуть клуб по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист уйдет в отставку, если "сороки" в зимнее трансферное окно не купят двух футболистов, которые были ему обещаны. Контракт Бенитеса с клубом истекает летом и он может не продлить соглашение.

58-летний Бенитес возглавил "Ньюкасл" в 2016 году и вывел клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу. После 23 туров "Ньюкасл" занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета на два очка.

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