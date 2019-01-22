Бенитес поставил жесткое условие перед "Ньюкаслом"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес поставил жесткое условие перед "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес готов покинуть клуб по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист уйдет в отставку, если "сороки" в зимнее трансферное окно не купят двух футболистов, которые были ему обещаны. Контракт Бенитеса с клубом истекает летом и он может не продлить соглашение.

58-летний Бенитес возглавил "Ньюкасл" в 2016 году и вывел клуб из Чемпионшипа в Премьер-лигу. После 23 туров "Ньюкасл" занимает 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая зону вылета на два очка.

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