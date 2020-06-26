Бенитес поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес прокомментировал победу "красных" в английской Премьер-лиге.

Напомним, что для мерсисайдцев этот чемпионский титул стал первым за 30 лет.

"Поздравления "Ливерпулю". Спустя 30 лет мечта сбылась! Очень рад за всех "красных"! YNWA", - написал испанский наставник в твиттере.

60-летний Бенитес возглавлял "Ливерпуль" с 2004 по 2010 год и выиграл с командой четыре трофея.

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