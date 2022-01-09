Бенитес прокомментировал дебют Миколенко за "Эвертон"

Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

Украинский новичок "Эвертона" Виталий Миколенко сыграл 120 минут в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес прокомментировал дебют украинца на пресс-конференции после матча.

"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", - сказал испанский специалист.

Это был дебют Миколенко в составе английского клуба. За 120 сыгранных минут украинец 72 раза коснулся мяча, отдал 26 точных передач (67%), выиграл 4 из 9 единоборств, 2 раза был обыгран, 1 раз ударил по воротам и 2 раза нарушил правила.

Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром "Честерфилда". | http://soccernews.ru