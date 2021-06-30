Бенитес прокомментировал назначение в "Эвертон"

Фото: инстаграм Бенитеса/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес прокомментировал свое назначение в ливерпульский клуб.

"Я очень рад присоединиться к "Эвертону". Я очень впечатлен амбициями, которые продемонстрировали руководители клуба и их желанием принести успех этому историческому клубу. Уверен, что "Эвертон" добьется успеха. Я хочу сыграть значительную роль в том, чтобы помочь клубу реализовать его амбиции", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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