Бенитес прокомментировал назначение в "Эвертон"

1 Теги эвертонрафаэль бенитес

Бенитес прокомментировал назначение в "Эвертон"Фото: инстаграм Бенитеса/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес прокомментировал свое назначение в ливерпульский клуб. 

"Я очень рад присоединиться к "Эвертону". Я очень впечатлен амбициями, которые продемонстрировали руководители клуба и их желанием принести успех этому историческому клубу. Уверен, что "Эвертон" добьется успеха. Я хочу сыграть значительную роль в том, чтобы помочь клубу реализовать его амбиции", — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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Комментарии

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wagner
wagner

Думаю, что подписание Рафы это даже более сильный ход, чем подписание Анчелотти. Рафа умеет работать с тем, что есть. У Карло свои плюсы, но сильный минус, ему нужны топ игроки.

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