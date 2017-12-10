Бенитес прокомментировал поражение от "Лестера"

Теги рафаэль бенитесньюкасл юнайтедлестер сити

Бенитес прокомментировал поражение от "Лестера"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высказался после матча 16-го тура АПЛ против "Лестера".

"Нам нужно учиться. Мы проиграли, но должны продолжать идти вперёд. Мы должны улучшить то, что у нас плохо получается на данный момент. Такие ошибки нельзя совершать в АПЛ, а мы повторяем их раз за разом" - цитирует Бенитеса BBC.

Стоит отметить, что в семи последних матчах "Ньюкасл" проиграл 6 раз и однажды сыграл вничью.

Не пропустите видеообзор матча "Ньюкасл" – "Лестер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов