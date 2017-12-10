Бенитес прокомментировал поражение от "Лестера"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес высказался после матча 16-го тура АПЛ против "Лестера".

"Нам нужно учиться. Мы проиграли, но должны продолжать идти вперёд. Мы должны улучшить то, что у нас плохо получается на данный момент. Такие ошибки нельзя совершать в АПЛ, а мы повторяем их раз за разом" - цитирует Бенитеса BBC.

Стоит отметить, что в семи последних матчах "Ньюкасл" проиграл 6 раз и однажды сыграл вничью.

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