Бенитес прокомментировал свое будущее

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес поговорил о возможном продлении соглашения с клубом.

"Продление контракта? Это сложный вопрос. Я сказал на днях в интервью, что хочу остаться в клубе из-за потенциала, болельщиков и города. Если я получу гарантии поддержки руководства, тогда я останусь" - приводит слова Бенитеса Sky Sports.

За 3 тура до конца АПЛ "Ньюкасл" занимает 10-е место в турнирной таблице.

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