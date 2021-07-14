Бенитес прокомментировал свои слова о том, что "Эвертон" маленький клуб
Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес поделился мнением о своих же словах, которые он произнес в 2007 году (когда был тренером "Ливерпуля") о том, что "ириски" - маленький клуб.
"Все зависит от контекста. Это было сказано давно. Надо биться за свой клуб, и сейчас я именно это и буду делать. Я буду биться за "Эвертон". Я буду делать все, что в моих силах, в каждом матче. И я очень рад, что клуб становится все больше и больше.
Честно говоря, живущие неподалеку от меня болельщики "Эвертона" довольны и поддержали меня. И даже фанаты "Ливерпуля" поняли, что для меня это был шанс вернуться в АПЛ, Если говорить о баннерах, то тут речь об одном человеке или двух. В таких случаях лучше сосредоточиться на том, что многие желали мне успехов.
Футбол связан с эмоциями, у всех свое мнение. Для меня это вызов, возможность добиться успеха в АПЛ, доказать всем, что мы способны дать бой кому угодно. Я не боюсь, напротив, я хочу побеждать", – сказал испанец.
Напомним, что Бенитес был главным тренером "Ливерпуля" с 2004 по 2010 год. Во главе "красных" испанец провел 350 матчей, а также выиграл Лигу чемпионов в знаменитом стамбульском финале.
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