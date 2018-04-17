Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"

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Бенитес прокомментировал возможность возглавить "Арсенал"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес поделился мнением о слухах, которые связывают его с "Арсеналом".

"Тот факт, что мое имя связывают с "Арсеналом", заставляет меня гордиться своей карьерой. Люди осознают тот факт, что опыт в АПЛ имеет ключевое значение. Он важнее, чем победы в других лигах и турнирах" - приводит слова Бенитеса Telegraph.

Напомним, что в последнее время ходило множество слухов о возможном уходе Арсена Венгера из "Арсенала" по окончанию сезона.

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