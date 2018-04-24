Бенитес провёл 100-й матч у руля "Ньюкасла"

Теги ньюкасл юнайтедэвертонрафаэль бенитес

Бенитес провёл 100-й матч у руля "Ньюкасла"

В рамках 35-го тура АПЛ "Эвертон" на своём поле выиграл у "Ньюкасла" со счётом 1:0.

Как соообщает Opta, этот матч стал сотым для Рафаэля Бенитеса у руля "сорок".

Под руководством испанского наставника "Ньюкасл" одержал 48 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. | http://soccernews.ru

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