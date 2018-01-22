Бенитес: "Разница между топ-командами АПЛ и другими клубами очень велика"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (1:3) в 24-м туре АПЛ.

По словам специалиста, разница между топ-командами АПЛ и другими клубами очень велика.

"Если у вас есть хорошие атакующие игроки, вы можете играть от нападения. Но в матче с лучшей командой страны приходится защищаться. Мы не "Ливерпуль" или "Арсенал". У нас нет пяти игроков, которые могут выиграть матч.

Когда я пришёл в "Эстремадуру", наш первый матч был против "Барселоны". Мы проиграли со счётом 0:1, но мы сыграли по схеме 4-4-2, высоко прессинговали соперника. Сейчас такое невозможно. Разница между шестью топ-командами АПЛ и всеми остальными огромная", - сказал специалист. | http://soccernews.ru