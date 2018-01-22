Бенитес: "Разница между топ-командами АПЛ и другими клубами очень велика"

Теги манчестер ситиньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес: "Разница между топ-командами АПЛ и другими клубами очень велика"Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (1:3) в 24-м туре АПЛ.

По словам специалиста, разница между топ-командами АПЛ и другими клубами очень велика.

"Если у вас есть хорошие атакующие игроки, вы можете играть от нападения. Но в матче с лучшей командой страны приходится защищаться. Мы не "Ливерпуль" или "Арсенал". У нас нет пяти игроков, которые могут выиграть матч.

Когда я пришёл в "Эстремадуру", наш первый матч был против "Барселоны". Мы проиграли со счётом 0:1, но мы сыграли по схеме 4-4-2, высоко прессинговали соперника. Сейчас такое невозможно. Разница между шестью топ-командами АПЛ и всеми остальными огромная", - сказал специалист.  | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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