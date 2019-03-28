Бенитес решил остаться в "Ньюкасле"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес решил остаться в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес принял важное решение по своему будущему, сообщает британская пресса.

Испанский специалист решил остаться на посту наставника "сорок" и продлить контракт с клубом.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Бенитес возглавляет "Ньюкасл" с марта 2016 года.

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