Бенитес решил остаться в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес принял важное решение по своему будущему, сообщает британская пресса.

Испанский специалист решил остаться на посту наставника "сорок" и продлить контракт с клубом.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Бенитес возглавляет "Ньюкасл" с марта 2016 года.

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