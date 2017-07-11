Бенитес: "Сегодня трансферный рынок - немного сумасшедший"

Главный тренер английского "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес пожаловался условия, которые сложились сегодня на трансферном рынке.

"У топ-клубов есть много денег, но другие тоже стараются не отставать. Приобретать новых игроков - непросто для многих команд, потому что рынок сегодня - немного сумасшедший. Нужно прикладывать максимум усилий. Мы знаем, где мы находимся - это не идеальная позиция, потому что все хотят подписывать новых игроков. Но мы должны продолжать работать и видеть, что нам необходимо улучшать", - цитирует наставника "сорок" BBC.

Напомним, "Ньюкасл" интересуется "Манчестер Сити". | soccernews.ru