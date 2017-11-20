Бенитес сравнил Погба с Джеррардом

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Бенитес сравнил Погба с ДжеррардомГлавный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сравнил полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

"Они - разные. Стиви был топ-игроком на протяжении стольких лет. Он был очень устойчивым игроком и мог делать разницу в каждой игре, владея мячом или без него. Он был игроком мирового класса. Погба - отличный игрок, но он все равно должен держать уровень на протяжении многих лет, как Стиви - 10-ти или 15-ти лет", - цитирует наставника "сорок" goal.com.

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