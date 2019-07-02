Бенитес стал главным тренером китайского "Далян Ифань"

Теги далянь ифанрафаэль бенитес

Бенитес стал главным тренером китайского "Далян Ифань"

Экс-тренер  "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэль Бенитес официально стал новым главным тренером китайского клуба "Далян Ифань". Его презентация прошла сегодня, 2 июня на пресс-конференции.

Пока все условия контракта остаются нераскрытыми. 

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист будет получать около 13 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он зарабатывал в "Ньюкасле".

Бенитес покинул пост главного тренера "Ньюкасла" этим летом. В минувшем сезоне клуб занял 13 место в АПЛ.

Не пропустите: Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"| http://soccernews.ru
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