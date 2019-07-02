Бенитес стал главным тренером китайского "Далян Ифань"
Экс-тренер "Ливерпуля" и "Реала" Рафаэль Бенитес официально стал новым главным тренером китайского клуба "Далян Ифань". Его презентация прошла сегодня, 2 июня на пресс-конференции.
Пока все условия контракта остаются нераскрытыми.
Ранее сообщалось, что 59-летний специалист будет получать около 13 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем он зарабатывал в "Ньюкасле".
Бенитес покинул пост главного тренера "Ньюкасла" этим летом. В минувшем сезоне клуб занял 13 место в АПЛ.
Не пропустите: Бенитес договорился о контракте с китайским клубом "Далян Ифань"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Tianjin Quanjian
|30
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|2
|Гуйчжоу Чжичэн
|30
|59
|3
|Qingdao Huanghai
|30
|59
|4
|Шаанси Чанба
|30
|49
|5
|Далянь Ифан
|30
|45
|6
|Хубеи Люйин
|30
|43
|7
|Бейджин Баси
|30
|41
|8
|Nei Mongol Zhongyou
|30
|41
|9
|Шенджен Руби
|30
|40
|10
|Нанчанг Баи
|30
|40
|11
|Xinjiang Tianshan
|30
|39
|12
|Meizhou Hakka
|30
|39
|13
|Далиан Итенг
|30
|38
|14
|Dalian Transcendence
|30
|38
|15
|Циндао Джонун
|30
|33
|16
|Хунан Сиантао
|30
|12