Бенитес: "Такая команда, как "Челси", не прощает ошибок"

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Бенитес: "Такая команда, как "Челси", не прощает ошибок"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги матча с "Челси" (1:3).

"Мы допустили слишком много ошибок в матче с сильным соперником, чего делать было нельзя. Такая команда, как "Челси", не прощает ошибок. При счете 2:1 могло произойти все что угодно, нам не повезло" - приводит слова Бенитеса ВВС.

Смотрите также обзор матча "Челси" - "Ньюкасл". | http://soccernews.ru

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