Бенитес: "Тренировать сборную Англии - задача непростая, но эту работу получить проще, когда ты англичанин"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитесанглия

Бенитес: "Тренировать сборную Англии - задача непростая, но эту работу получить проще, когда ты англичанин"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес рассказал кому проще возглавить сборную Англии.

"Тренировать сборную Англии - задача непростая, но эту работу получить проще, когда ты англичанин. Выбирают одного из четырех-пяти английских кандидатов.

С топ-6 клубами вопрос стоит иначе. Иностранные инвесторы тратят много денег и выбирают всё самое лучшее. Им не нужен английский наставник, им нужен лучший наставник" - приводит слова Бенитеса ESPN.

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