Бенитес: "У меня хорошие воспоминания о "Наполи"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес вспомнил о своей работе в "Наполи".

"Я вспоминаю о "Наполи" с чувством удовлетворения. Сперва я выиграл с "Интером" два трофея, потом столько же с "Наполи". Это два серьезных этапа в моей жизни, у меня хорошие воспоминания с ними. Неаполь очень похож на Испанию, от архитектуры до образа жизни. Я сразу же почувствовал себя как дома" - приводит слова Бенитеса Football Italia.

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