Бенитес: "В АПЛ нельзя совершать такое количество ошибок"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес: "В АПЛ нельзя совершать такое количество ошибок"Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес пообщался с прессой после поражения своей команды во встрече с "Хаддерсфилдом" во 2-м туре английской Премьер-лиги (0:1).

Отметим, что это второй поражение "сорок" в сезоне.

"Нельзя совершать слишком много ошибок в Премьер-лиге. Мы допустили одну ошибку, дали Мую слишком много времени на обработку мяча и получили гол. 

Мы лишь в начале пути, и нам нужно продолжать идти. Единственный способ улучшить игру - усиленно тренироваться", - сказал испанец.  | http://soccernews.ru

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