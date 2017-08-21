Бенитес: "В АПЛ нельзя совершать такое количество ошибок"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес пообщался с прессой после поражения своей команды во встрече с "Хаддерсфилдом" во 2-м туре английской Премьер-лиги (0:1).

Отметим, что это второй поражение "сорок" в сезоне.

"Нельзя совершать слишком много ошибок в Премьер-лиге. Мы допустили одну ошибку, дали Мую слишком много времени на обработку мяча и получили гол.

Мы лишь в начале пути, и нам нужно продолжать идти. Единственный способ улучшить игру - усиленно тренироваться", - сказал испанец. | http://soccernews.ru