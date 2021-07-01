Бенитес - второй тренер в истории, работавший и в "Ливерпуле", и в "Эвертоне"

Теги рафаэль бенитесэвертонливерпульстатистика

Бенитес - второй тренер в истории, работавший и в "Ливерпуле", и в "Эвертоне"

Фото сайт "Эвертона"

Новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес повторил достижение 129-летней давности.

Испанец стал первым с 1892 года наставником, который возглавлял и "ирисок", и "Ливерпуль".

С "Эвертоном" 61-летний специалист заключил контракт на три года.

Бенитес работал в "Ливерпуле" с 2004 по 2010 год и выиграл с командой 4 трофея.

Не пропустите: Бенитес прокомментировал назначение в "Эвертон". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

ПСЖ готовит для Мбаппе астрономический контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов