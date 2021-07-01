Бенитес - второй тренер в истории, работавший и в "Ливерпуле", и в "Эвертоне"
Фото сайт "Эвертона"
Новый главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес повторил достижение 129-летней давности.
Испанец стал первым с 1892 года наставником, который возглавлял и "ирисок", и "Ливерпуль".
С "Эвертоном" 61-летний специалист заключил контракт на три года.
Бенитес работал в "Ливерпуле" с 2004 по 2010 год и выиграл с командой 4 трофея.
Не пропустите: Бенитес прокомментировал назначение в "Эвертон". | http://soccernews.ru
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|Борнмут
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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