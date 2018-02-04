Бенитес: "Я могу тренировать и в 70 лет"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес: "Я могу тренировать и в 70 лет"
Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что он собирается еще много лет работать тренером.

"Я могу тренировать и в 70 лет. Мне кажется, что это вполне нормально. Мне нравится моя работа и я испытываю страсть к футболу. Многие тренеры долго работают, так как сохраняют энергию для побед. Главное - это здоровье. Если ты здоров, то можешь работать. У меня все в порядке, я не пью и не курю", - цитирует BBC Бенитеса.

Стоит отметить, что 57-летний Бенитес работает тренером уже 32 года.

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