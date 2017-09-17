Бенитес: "Я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице АПЛ.

"Я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать. Я сказал команде, что нужно думать только о ближайшем матче. Надеюсь, фанатам нравится такой подход.

Мы должны быть уверены в том, что уже на следующей тренировке команда будет исправлять ошибки и улучшать кое-какие детали, в этом наша работа. Главное — единство, работа, характер и связь с фанатами, потому что болельщики это ценят. Игроки, которые хотят остаться в АПЛ, должны сражаться и защищать чёрно-белую футболку. И они это делают", - сказал он.

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