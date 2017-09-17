Бенитес: "Я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице АПЛ.
"Я не смотрел в таблицу АПЛ и, поверьте, не хочу этого делать. Я сказал команде, что нужно думать только о ближайшем матче. Надеюсь, фанатам нравится такой подход.
Мы должны быть уверены в том, что уже на следующей тренировке команда будет исправлять ошибки и улучшать кое-какие детали, в этом наша работа. Главное — единство, работа, характер и связь с фанатами, потому что болельщики это ценят. Игроки, которые хотят остаться в АПЛ, должны сражаться и защищать чёрно-белую футболку. И они это делают", - сказал он.
Читайте: "Ньюкасл" обыграл "Сток Сити", "Хаддерсфилд" и "Лестер" разошлись миром | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Укрепление позиций: "Зенит" принимает "Уфу"
-
За "своими" тремя: "Локомотив" примет дома аутсайдера РФПЛ "Амкар"
-
ПСЖ вырывает победу у "Лиона" благодаря двум автоголам
-
Вторая победа в чемпионате: мадридский "Реал" справляется с "Реал Сосьедадом"
-
Лукаку забивает, Руни - нет: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Эвертон"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Наингголана в качестве замены Каррику
-
Реднапп: "Вряд ли я еще когда-либо буду тренировать"
-
Червиченко: "Поражение "Спартака" от "Кубани" станет приговором для Карреры"
-
"Вольфсбург" сменил главного тренера
-
Клопп: "Уорд сыграет в воротах "Ливерпуля" в матче Кубка Лиги с "Лестером"
-
Анчелотти: "Роббен не сыграет с "Шальке" из-за гриппа"
-
Итоги и символическая сборная 5-го тура АПЛ
-
Муриэль: "Севилья" поборется с "Реалом" и "Барселоной" за чемпионство"
-
"Реал" объявил о продлении контракта с Карвахалем
-
Гвардиола: "Я хотел заполучить Сане и де Брюйне еще в "Баварии"
-
Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления игрока "Леванте"
-
Алвес: "Я забрал мяч у Кавани, так как хотел пробить штрафной сам"
-
Федун: "Игрокам "Спартака" надо сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче"
-
Руни признан виновным в вождении в пьяном виде
-
Срна подозревается в употреблении допинга
-
Перес может пойти на конфликт с Зиданом
-
Федун: "Каррера? Все вопросы к генеральному директору"
-
Моуринью: "Первые полчаса игры против "Эвертона" были действительно впечатляющими"
-
Фалькао признал себя виновным в невыплате налогов в испанскую казну
-
Мбаппе: "Не буду просить Кавани уступить мне право исполнения пенальти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|10
|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0