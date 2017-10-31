Бенитес: "Я очень разочарован поражением"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес подвел итоги матча с "Бернли" (0:1), который прошел в рамках 10-го тура чемпионата Англии.

По словам наставника, его команде следует совершенствоваться.

"Мы контролировали игру. Я очень разочарован поражением. Нужно лучше работать с мячом. Мы должны продолжать совершенствовать свою игру", - сказал он. | http://soccernews.ru