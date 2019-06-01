Бенитес: "Я открыт для новых возможностей и предложений"
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес рассказал, что думает об информации о том, что он может уйти в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football Italia.
"Сезон был непростым, однако для нашего клуба хорошо просто обеспечить себе место в высшей лиги. Это неплохой результат. Пока не знаю продолжу ли я работать в команде. Друзья рассказали мне о слухах, что мной интересуются клубы Серии А, но пока я не знаю, что произойдет. Я открыт для новых возможностей и предложений", - сказал Бенитес.
В минувшем сезоне АПЛ "Ньюкасл" занял 13 место, набрав 45 очков.
Ранее сообщалось, что в специалисте заинтересована "Рома".
А еще: Бенитес отказал двум клубам| http://soccernews.ru
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|2
|Ливерпуль
|38
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|38
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|4
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|38
|52
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|Вест Хэм Юнайтед
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|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
|38
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|Бернли
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|Саутгемптон
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