Бенитес: "Я открыт для новых возможностей и предложений"

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес рассказал, что думает об информации о том, что он может уйти в чемпионат Италии. Об этом сообщает Football Italia.

"Сезон был непростым, однако для нашего клуба хорошо просто обеспечить себе место в высшей лиги. Это неплохой результат. Пока не знаю продолжу ли я работать в команде. Друзья рассказали мне о слухах, что мной интересуются клубы Серии А, но пока я не знаю, что произойдет. Я открыт для новых возможностей и предложений", - сказал Бенитес.

В минувшем сезоне АПЛ "Ньюкасл" занял 13 место, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что в специалисте заинтересована "Рома".

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