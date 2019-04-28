Бенитес: "Жду от клуба предложение о продлении контракта"



Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что он надеется продлить с клубом контракт, который истекает ближайшим летом.

"Сейчас у нас каждый день на счету. Я хочу сделать все возможное, чтобы продолжить работу с "Ньюкаслом". Я жду от клуба предложение о продлении контракта. Но я спокоен, так как этот вопрос не зависит от меня. Я просто ожидаю.

Важно, что клуб будет делать в будущем. Если у нас разные взгляды на развитие клуба, то необходимо достичь компромисса. Но если этого не удастся, то всем нужно двигаться дальше", - приводит слова Бенитеса Sky Sports.

После 36 туров "Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже обеспечил себе сохранение места в элите на следующий сезон.

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