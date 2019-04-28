Бенитес: "Жду от клуба предложение о продлении контракта"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что он надеется продлить с клубом контракт, который истекает ближайшим летом.
"Сейчас у нас каждый день на счету. Я хочу сделать все возможное, чтобы продолжить работу с "Ньюкаслом". Я жду от клуба предложение о продлении контракта. Но я спокоен, так как этот вопрос не зависит от меня. Я просто ожидаю.
Важно, что клуб будет делать в будущем. Если у нас разные взгляды на развитие клуба, то необходимо достичь компромисса. Но если этого не удастся, то всем нужно двигаться дальше", - приводит слова Бенитеса Sky Sports.
После 36 туров "Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже обеспечил себе сохранение места в элите на следующий сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14