Бенитес: "Жду от клуба предложение о продлении контракта"

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитес

Бенитес: "Жду от клуба предложение о продлении контракта"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что он надеется продлить с клубом контракт, который истекает ближайшим летом.

"Сейчас у нас каждый день на счету. Я хочу сделать все возможное, чтобы продолжить работу с "Ньюкаслом". Я жду от клуба предложение о продлении контракта. Но я спокоен, так как этот вопрос не зависит от меня. Я просто ожидаю.

Важно, что клуб будет делать в будущем. Если у нас разные взгляды на развитие клуба, то необходимо достичь компромисса. Но если этого не удастся, то всем нужно двигаться дальше", - приводит слова Бенитеса Sky Sports.

После 36 туров "Ньюкасл" занимает 13 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и уже обеспечил себе сохранение места в элите на следующий сезон.

Не пропустите: Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не нужны те игроки, которым необходимы только деньги". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

"Уфа" разгромила "Урал" благодаря дублю Игбуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 35 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Эвертон Эвертон 36 50
9 Уотфорд Уотфорд 36 50
10 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов