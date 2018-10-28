Бенитеса зовут в Китай

Теги ньюкасл юнайтедрафаэль бенитесшанхай сипг

Бенитеса зовут в Китай

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес в ближайшее время может покинуть клуб.

Как сообщает Goal.com, в услугах испанского специалиста заинтересован китайский "Шанхай СИПГ". Отмечается, что Бенитесу предлагают контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

"Ньюкасл" неудачно начал сезон. "Сороки" не смогли одержать ни одной победы в первых 10 турах АПЛ и находятся в зоне вылета.

Ранее сообщалось, что руководство "Ньюкасла" может уволить Бенитеса и назначить Леонарду Жардима. | http://soccernews.ru

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