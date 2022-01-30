Бентанкур близок к переходу в топ-клуб АПЛ
Фото: инстаграм Родриго Бентанкура/Автор неизвестен
Уругвайский полузащитник туринского "Ювентуса" Родриго Бентанкур близок к переходу в лондонский "Тоттенхэм", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, сумма трансфера составит 19 миллионов евро. При этом сумма может вырасти еще на шесть миллионов за счет бонусов.
В нынешнем сезоне 24-летний Бентанкур провел за "Ювентус" 26 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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