Бентанкур дисквалифицирован на три матча
Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур пропустит три матча из-за дисквалификации. Об этом сообщает ANSA.
По данным источника, футболист получил дисквалификацию из-за нарушений во встрече с "Лацио" (1:3) в рамках Суперкубка Италии. Он был удален за две желтые карточки. Еще два матча он пропустит за то, что оскорблял резервного арбитра, уходя с поля.
Таким образом, 22-летний футболист не сможет играть в матчах с "Кальяри", "Ромой" и "Пармой".
В этом сезоне хавбека участвовал в 13 матчах Серии А, сделав 4 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Аталанта
|17
|31
|6
|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
|25
|8
|Наполи
|17
|24
|9
|Болонья
|17
|22
|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
|21
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
|14
|Удинезе
|17
|18
|15
|Фиорентина
|17
|17
|16
|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
|12
|20
|Дженоа
|17
|11