Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур пропустит три матча из-за дисквалификации. Об этом сообщает ANSA.

По данным источника, футболист получил дисквалификацию из-за нарушений во встрече с "Лацио" (1:3) в рамках Суперкубка Италии. Он был удален за две желтые карточки. Еще два матча он пропустит за то, что оскорблял резервного арбитра, уходя с поля.

Таким образом, 22-летний футболист не сможет играть в матчах с "Кальяри", "Ромой" и "Пармой".

В этом сезоне хавбека участвовал в 13 матчах Серии А, сделав 4 голевые передачи.

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