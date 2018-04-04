Бентанкур: "До второго гола Роналду мы играли правильно"

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур подвел итоги разгромного поражения от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

По словам футболиста, ключевую роль в матче сыграло удаление форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"До второго гола Роналду мы играли правильно, а затем было удаление Дибалы - это стало тяжелым ударом.- Я постоянно стараюсь становиться лучше. В любом случае, я рад играть на таком уровне", - сказал он.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru