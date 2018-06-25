Бентанкур повторил уникальное достижение Джанфранко Дзолы

Полузащитник сборной Уругвая Родриго Бентанкур повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии Джанфранко Дзолы, сообщает Gracenote Live.

21-летний хавбек "Ювентуса" стал вторым игроком в истории Чемпионатов Мира, получившим жёлтую карточку в день своего рождения.

Напомним, что Бентанкур был предупреждён в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной России.

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