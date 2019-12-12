Бентанкур сможет сыграть за "Ювентус" в матче с "Удинезе"

Игрок "Ювентуса" Родриго Бентанкур восстановился после травмы и готов выйти на матч 16-го тура Серии А с "Удинезе". Об этом пишет Tuttosport.

Напомним, полузащитник был травмирован в игре 15-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:3). У игрока было диагностировано повреждение колена.

Скорее всего, Бентанкур сыграет вместо Миралема Пьянича, который дисквалифицирован на этот матч.

Встреча туринцев с "Удинезе" состоится 15 декабря. Начало - в 21:45 (мск).

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