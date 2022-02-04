Бентанкур выбрал игровой номер в "Тоттенхэме"
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Новичок лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур определился с номером.
Уругвайский хавбек будет выступать за "шпор" с цифрой "30" на спине.
Bienvenido, Rodrigo pic.twitter.com/dnh8Dcevdq— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2022
В конце января "Тоттенхэм" выкупил Бентанкура у "Ювентуса" за 19 миллионов евро + 6 миллионов бонусов.
Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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