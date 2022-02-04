Бентанкур выбрал игровой номер в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмродриго бентанкур

Бентанкур выбрал игровой номер в "Тоттенхэме"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Новичок лондонского "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур определился с номером.

Уругвайский хавбек будет выступать за "шпор" с цифрой "30" на спине.

В конце января "Тоттенхэм" выкупил Бентанкура у "Ювентуса" за 19 миллионов евро + 6 миллионов бонусов.

Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Не пропустите: "Реал" нацелился на защитника "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов