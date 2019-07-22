Бентеке может продолжить карьеру в Турции

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке этим летом может оказаться в "Фенербахче", сообщает Fanatik.

По сведениям издания, "канарейки" рассчитывают арендовать бельгийца с правом последующего выкупа.

28-летний футболист может решиться на смену клубной прописки, поскольку не является основным игроком в нынешней команде.

Бентеке выступает за "Кристал Пэлас" с августа 2016 года, сыграл 90 матчей, забил 21 гол и сделал 9 ассистов.

Контракт форварда с "орлами" истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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