Бентеке отклонил предложения из России и Китая

Теги кристал пэласкристиан бентеке

Бентеке отклонил предложения из России и КитаяФорвард лондонского "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке отклонил поступившие ему предложения из России и Китая.

Как информирует The Sun, в услугах 26-летнего нападающего "орлов" были заинтересованы неназванные клубы из РФПЛ и Суперлиги. Однако бельгиец исключил свой уход из стана "Кристал Пэлас", даже несмотря на то, что ему были предложены выгодные в финансовом плане условия.

Напомним, вчера Бентеке помог "Кристал Пэлас" обыграть "Суонси". | soccernews.ru

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