Бентеке рассказал об изменениях в Азаре из-за травм

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии Кристиан Бентеке поделился мнением о неудачном отрезке в карьере капитана национальной команды Эдена Азара.

"Он стал другим игроком. Сейчас он чаще старается избегать контактов. Это нормально, когда ты получаешь много травм за свою карьеру.

Но если он сейчас не обводит 5-6 игроков, это не значит, что он не может контролировать игру. Сейчас он двигается более разумно", – сказал Бентеке для Het Nieuwsblad.

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