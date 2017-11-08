Бентеке восстановился после травмы

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Бентеке восстановился после травмы

Форвард "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке восстановился после травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний бельгиец уже приступил к тренировкам в общей группе и, скорее всего, сможет сыграть в следующем туре АПЛ, когда "орлам" будет противостоять "Эвертон".

Стоит отметить, что Бентеке провёл в лазарете полтора месяца. В этом сезоне в активе нападающего 6 матчей.

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