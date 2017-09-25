Бентеке выбыл на полтора месяца

Стали известны сроки восстановления форварда "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке, получившего травму в матче против "Манчестер Сити" на минувших выходных.

Как сообщает The Telegraph, у 26-летнего бельгийца выявлено повреждение подколенного сухожилия. Нападающий остался вне игры на шесть недель.

В этом сезоне Бентеке сыграл за "Кристал Пэлас" 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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