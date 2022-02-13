Бензема анонсировал свое возвращение после травмы (видео)
Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема анонсировал свое возвращение после травмы.
"Вперед. Полностью мотивирован. Я вернусь сильным, очень сильным", - сказал француз в своем инстаграме.
Ранее главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти сказал, что к матчу против "Пари Сен-Жермен" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов все травмированные футболисты вернуться в строй.
В нынешнем сезоне Бензема сыграл 21 матч в рамках Ла Лиги, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Первый матч между "Реалом" и ПСЖ пройдет во вторник, 15 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|11
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|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
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|20
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|20
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|20
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