Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поразил ворота "Хетафе" в матче 27-го тура испанской Примеры.

Голевой пас на 33-летнего португальца отдал форвард Карим Бензема. Это уже 23-я результативная передача француза на пятикратного обладателя "Золотого мяча" в чемпионате.

Как сообщает Opta, Бензема ассистировал Роналду в Ла Лиге больше, чем любой другой игрок.

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