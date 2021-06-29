Бензема - автор второго по скорости дубля в истории Евро

Фото твиттер Карима Бензема

Форвард сборной Франции Карим Бензема забил в ворота Швейцарии два гола в течение 103 секунд.

Как сообщает Mister Chip, это второй по скорости дубль в истории Чемпионата Европы.

Рекорд по этому показателю принадлежит шведу Хенрику Ларссону, который в 2004 году дважды поразил ворота Болгарии за 71 секунду.

Что касается забитых мячей Бензема, то они не помогли французской сборной пробиться в 1/4 финала Евро-2020 - Швейцария победила в серии пенальти.

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