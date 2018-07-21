Бензема близок к переходу в итальянский клуб
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема близок к переходу в "Милан", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Так, по сведениям источника, 30-летний нападающий "сливочных" уже согласовал условия личного контракта с "россонери". По нему он будет зарабатывать на "Сан Сиро" 9 миллионов евро в год, само соглашение будет рассчитано сроком на три года. Теперь итальянскому гранду предстоит согласовать сумму компенсации за француза с королевским клубом.
Напомним, Бензема оскорбительно отозвался о президенте "Наполи". | soccernews.ru
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|Бетис
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|Хетафе
|38
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|38
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|Реал Сосьедад
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|Сельта Виго
|38
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|Алавес
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|Атлетик Бильбао
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|18
|Депортиво Ла-Корунья
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