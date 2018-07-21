Бензема близок к переходу в итальянский клуб

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема близок к переходу в "Милан", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, 30-летний нападающий "сливочных" уже согласовал условия личного контракта с "россонери". По нему он будет зарабатывать на "Сан Сиро" 9 миллионов евро в год, само соглашение будет рассчитано сроком на три года. Теперь итальянскому гранду предстоит согласовать сумму компенсации за француза с королевским клубом.

Напомним, Бензема оскорбительно отозвался о президенте "Наполи". | soccernews.ru